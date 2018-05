Internacional vence o Vitória com gol nos acréscimos

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: Ricardo Duarte/arquivo) – O Internacional provocou uma montanha russa de sentimentos em seu torcedor na noite dessa quarta-feira. No estádio Barradão, em Salvador, os Colorados abriram dois gols em cima do Vitória e perderam um pênalti antes dos baianos reagirem e buscarem o empate. No fim, porém, assim como ocorrera na última rodada, diante do Corinthians, o Inter marcou o gol salvador, dessa vez responsável pelo triunfo por 3 a 2, na oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

Dessa forma, o time de Porto Alegre salta para a vice-liderança do nacional, com 14 pontos, e interrompe a sequência do Vitória de três jogos de invencibilidade. O Leão segue na 14ª colocação, com oito pontos. Ambos podem perder posições até o complemento dos jogos.

O duelo marcou o encontro de dois times embalados por uma trinca de jogos sem perder. A ideia mutua de não deixar a boa fase escapar acabou proporcionando um jogo aberto, cheio de alternâncias e gols.

Os visitantes abriram o placar com Patrick, em lindo chute de esquerda, depois de cruzamento do lado oposto. O ponta colorado sequer deixou a bola quicar no chão antes de arrematar para o gol.

O Vitória, apesar da derrota parcial, pressionava, chegou a acertar a trave, mas não conseguia colocar a bola na rede. Para piorar, os donos da casa deram muito azar com o gol contra de Aderllan, zagueiro que tentou cortar o cruzamento de Lucca e mandou para as próprias redes.

O Internacional poderia ter matado o jogo ainda antes do intervalo, quando Rossi sofreu pênalti de Kanu. O atacante, porém, foi para a cobrança e mandou a bola no travessão.

O erro ficou ainda mais evidente com o gol de Wallyson no último lance antes do intervalo, apenas quatro minutos após Rossi desperdiçar a penalidade. Dessa vez, Zeca foi o vilão com um desvio depois de pancada de Wallyson em cobrança de falta.

Não precisou muito e o Vitória logo chegou ao empate na etapa final. Aderllan, aquele do gol contra, contou com saída ruim de Danilo Fernandes do gol após cobrança de escanteio, e mandou de cabeça para o gol. Foi o empate e o desabafo do zagueiro rubro-negro.

A partida se tornou imprevisível até os minutos finais, quando mais uma vez brilhou a estrela colorada. Assim como na última rodada, contra o Corinthians, o Inter chegou ao gol salvador nos acréscimos, mais precisamente no último instante antes do apito final. Nico López foi o herói da noite.

Na próxima rodada, o Inter recebe o Sport no Beira-Rio, sábado, às 16 horas. Já o Vitória visita o Santos no domingo, também às 16 horas, na Vila Belmiro.

