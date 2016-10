Internacional vira, sai da degola e complica o Flamengo na luta pelo título

Inter virou para cima do Flamengo e mudou todo o panorama do Brasileirão © Gazeta Press Inter virou para cima do Flamengo e mudou todo o panorama do Brasileirão

Quem briga pelo título tem obrigação de vencer quem briga contra o rebaixamento, certo? Bom, não é bem assim quando se tratam de dois gigantes. E no duelo de opostos deste domingo, melhor para quem estava em baixo. O Internacional até saiu atrás, mas aproveitou o Beira-Rio lotado para buscar uma virada importantíssima para cima do Flamengo: 2 a 1.

O resultado mudou completamente o panorama do campeonato. O Internacional conseguiu sair da zona de rebaixamento – e vai terminar a rodada fora da degola por conta do confronto direto entre Sport e Vitória. Já o Flamengo fica de novo distante do título. Com a vitória simultânea para cima do Figueirense, o Palmeiras abre agora quatro pontos de vantagem para os rubro-negros.

O Flamengo chegou até a assumir a liderança por alguns minutos. Aos 11 do segundo tempo, enquanto o Palmeiras ainda empatava com o Figueirense, Diego cobrou falta na área, Réver subiu mais que todo mundo e desviou com perfeição, sem chances para o goleiro Danilo Fernandes.

O dia rubro-negro, porém, começou a desandar logo na sequência. Primeiro com um gol de pênalti de Jean pelo Palmeiras. E depois no próprio Beira-Rio.

Aos 20, após um tremendo bate e rebate na área rubro-negra, Rodrigo Dourado subiu de cabeça na marca do pênalti e desviou para o lado. Eduardo Sasha pegou um chute de primeira com perfeição ara marcar um belíssimo gol e buscar o empate.

Quinze minutos depois, a virada. Muralha, que vinha fazendo uma belíssima partida, espalmou uma para o lado e acabou vendo Vitinho aparecer para empurrar para as redes.

Assim, a liderança se transformou em quatro pontos de desvantagem para o Palmeiras: 64 a 60. Já o Inter vai aos 36 pontos e ultrapassa São Paulo, Vitória e Sport para sair da zona de rebaixamento. Os três times ainda jogam na rodada, mas o confronto nordestino garantem a rodada fora da degola para o time colorado.

Na próxima rodada, Inter e Flamengo jogam no domingo. Os rubro-negros recebem o Corinthians na reabertura do Maracanã. Já o time colorado tem o clássico contra o Grêmio, fora de casa – antes, porém, pega o Santos pelas quartas de final da Copa do Brasil.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 2 X 1 FLAMENGO

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Data: 16 de outubro de 2016 (Domingo)

Horário: 17 horas (de Brasília)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Fabrício Vilarinho da Silva e Bruno Raphael Pires (ambos de GO)

Cartões amarelos: Paulão, Alex, Vitinho (Internacional); Guerrero (Flamengo)

Gols:

INTERNACIONAL: Sasha, aos 20 min do 2T; Vitinho, aos 35 min do 2T

FLAMENGO: Réver, aos 11 min do 2T

INTERNACIONAL: Danilo Fernandes, Ceará, Paulão, Ernando e Geferson; Rodrigo Dourado, Anselmo (Fabinho), Seijas (Valdívia), Alex e Gustavo Ferrareis (Eduardo Sasha); Vitinho. Técnico: Celso Roth

FLAMENGO: Alex Muralha, Pará, Réver, Rafael Vaz e Jorge; Márcio Araújo (Emerson Sheik), Willian Arão, Gabriel (Alan Patrick) e Diego; Everton (Fernandinho) e Paolo Guerrero. Técnico: Zé Ricardo

Por ESPN

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...