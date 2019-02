Internauta denuncia -Usuários de droga estão morando e se prostituindo em baixo da ponte

Usuário cobre cabeça com camisa (Foto:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Usuários de droga usam córrego da ponte para tomar banho e em baixo dela para morar e prostituição.

A ponte do córrego dos bueiros na rodovia BR 163 no perímetro urbano , área nobre, da cidade de Novo Progresso, volta ser ocupada por desocupados. Local de intenso fluxo de veículo, o cenário é de calamidade. Usuários de droga foram flagrado consumindo o produto, tomando banho nu e se prostituindo durante o dia naquele local.

internauta leitor do Jornal Folha do Progresso fez a denuncia e pede providencia das autoridades. No local o matagal tomou conta e é propicio para estas pessoas ficarem escondida, disse. “Eles colocam medo nas pessoas, chega na gente com cara mal encarada, sentimos que eles estão drogados, ontem estavam com umas meninas no local tomando banho sem roupa”, relatou.

No ano passado a reportagem do Jornal Folha do Progresso flagrou um andarilho morando lá, posteriormente ele foi morto por desentendimento com outra pessoa, possivelmente estavam sob efeito de droga ou bebida.

As cobertas dobradas e roupas no chão e utensílios domestico comprovam que a noite tem gente que dorme por lá.

Marmitas vazias, garrafas alcoólicas. Todos objetos que acumulam água. Festa para o mosquito da dengue. Bagunça deixada por moradores de rua e usuários de droga.

Além de toda a bagunça também tem outro problema. Eles usam o local para defecar, no chão tem restos de papel higiênico sujo, fezes e o cheiro é insuportável.

Muito importante que as autoridades Policia prefeitura tomem providência e retire este pessoal deixando o local mais limpo para a população ter segurança, finalizou.

