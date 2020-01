Internauta flagra MOTO TAXI transportando TRÊS passageiros na rodovia BR 163 em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A foto foi enviado para redação do Jornal Folha do Progresso, pedindo para divulgar e chamar atenção das autoridades pelo risco dos passageiros. “Pode ser até família dele, disse”.

É o flagrante dado por um internauta, com postagens críticas nas redes sociais neste sábado (11).(Foto: Via whatsApp Jornal Folha do Progresso )

You May Also Like