Internauta posta foto de Dupla da PF comemorando a destruição de maquinários de garimpeiros-“Vamos deixar esses dois fdp famoso……”

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

E se você virasse notícia nas redes sociais após publicar uma imagem no Facebook? Isso foi exatamente o que aconteceu com a dupla de Policial Federal ao comemorarem com selfie a destruição de maquinas em operação para destruir garimpos na região. Não foi divulgado nomes, somente a foto- Selfie- o brasão na camisa sinaliza que são da PF (Policia Federal).

You May Also Like