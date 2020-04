Internos do sistema penitenciário passam a receber vídeo-visitas

Complexo Penintenciário de Santa Izabel — Foto: Reorodução/O Liberal

Para ter acesso ao serviço, os familiares passam por um cadastro virtual. Ação começa com os custodiados do Complexo Penitenciário de Santa Izabel e Centro de Reeducação Feminino.

Começa nesta quinta-feira (30), o sistema de vídeo-visita aos internos custodiados nos presídios do Pará. A medida é preventiva e de combate a propagação do novo coronavírus. De acordo com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), as visitas familiares presenciais já haviam sido suspensas.

Para ter acesso ao serviço, os familiares passam por um cadastro virtual e a SEAP estabelece dia e horário para que estes compareçam a sede administrativa, em Belém. Nas unidades prisionais, os internos atenderão as chamadas de cabines individuais, com tela e câmera.

As vídeo-visitas começam primeiramente para os custodiados do Complexo Penitenciário de Santa Izabel e Centro de Reeducação Feminino, de Ananindeua. Em seguida, a ação será expandida para as demais unidades da região metropolitana de Belém e do interior.

Cadastro

As inscrições devem ser realizadas pelo email cadastrovirtual@gmail.com ou pelos telefones: (91) 98896-5010 e (91) 98549-2519. A sede administrativa da Seap fica localizada na rua Santo Antônio, na Cidade Velha.

