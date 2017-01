Intervenção em ruas de Uruará, PA, desperta curiosidade de moradores

A atividade faz parte da disciplina Arte-Educação que o professor da UFPA ministrou para professores da Educação Básica, em formação pelo Plano Nacional de Formação de Professores (Parfor). As aulas ocorrem no período de recesso escolar, e segundo Zenha, os professores já vinham discutindo durante toda a semana na sala de aula a perspectiva de arte e necessidade de sensibilização através das reflexões.

Segundo o professor Zenha, o objetivo é despertar a sensibilidade das pessoas para o seu papel na cidade. “Perguntas são muito mais que respostas, fazem com que as pessoas pensem e se sensibilizem. O poder público somos nós e se impacta a sociedade, impacta o poder público também”, explica.

A ação foi aprovada pelos moradores, como a servidora Claudia Longhi. “Excelente esse trabalho que foi feito, muita gente ficou curiosa, as pessoas tiravam fotos. Falta essa consciência, de preservar o meio ambiente, a praça limpa, o espaço para as crianças brincarem, mostrar que todo mundo tem responsabilidade”, afirmou.

Em Uruará, no sudoeste do Pará, uma ação de professores do município chamou atenção e despertou a curiosidade dos moradores da cidade. Na última quinta-feira (26), um grupo de mais de 20 professores saiu às ruas para colocar placas e cartazes em espaços públicos.

You May Also Like