Invasão – Mais de 20 trabalhadores rurais são presos em Parauapebas, no PA

(Fotos Reprodução TV Liberal) – Vinte e quatro trabalhadores rurais foram presos e levados para a delegacia de Parauapebas, no sudeste do Pará, no último sábado (29). Segundo a Polícia Militar, o grupo teria invadido e depredado a sede da Fazenda Serra Norte, em Eldorado dos Carajás, na última sexta-feira (28).

Com o grupo foram encontradas armas e munição. De acordo o dono da fazenda, Geraldo Rodrigues, o ataque a sede da propriedade aconteceu na madrugada da última sexta-feira (28) e teria sido realizado por integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). “Eles puseram as mulheres aqui primeiro de joelhos, depois viram que podiam por sentadas no chão. Os maridos de joelhos. Eu espero que a Justiça puna com rigor porque a gente não aguenta mais”, afirma ele.

Todos já foram transferidos para um presídio em Marabá, também no sudeste do estado e estão à disposição da Justiça. O MST informou que não houve participação de integrantes do movimento na invasão à fazenda e que condena esse tipo de violência.

“A polícia foi acionada porque estavam depredando tudo lá, só que não teve como a guarnição chegar porque já estava escurecendo e a guarnição foi recebida a tiros pelos ocupantes da fazenda”, afirmou o major da PM Alan Silva.

Máquinas e casas no terreno foram incendiaas. Segundo a Polícia Militar, os invasores usaram explosivos para destruir a casa onde moravam os funcionários da fazenda. “Estamos aguardando a perícia ir no local para resgatar o material e o inquérito policial possa avançar”, explicou o ” Comandante do 23° Batalhão da Polícia Militar, Pedro Queiroz.



