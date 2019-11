Investigação sobre onças mortas em fazenda de MT deve ser transferida para a PF

Onças foram mortas a tiro — Foto: Reprodução

Delegado da Polícia Civil explicou que animal corre risco de extinção e que por isso investigação passa a ser de competência do órgão federal. Caminhonete em que três onças aparecem mortas já foi localizada.

A investigação sobre a morte de três onças-pintadas em Cocalinho, a 765 km de Cuiabá, será transferida para Polícia Federal de Barra do Garças, a 516 km de Cuiabá. De acordo com o delegado da Polícia Civil, Walmon Pereira, o caso deve ser apurado em âmbito federal já que se trata de uma espécie em risco de extinção.

Lei mais:Polícia de MT encontra fazenda onde onças-pintadas teriam sido filmadas mortas em caminhonete

O caso ganhou repercussão com a circulação de um vídeo nas redes sociais e no WhatsApp que mostra as onças mortas na carroceria de uma caminhonete.

Conforme a Polícia Civil de Cocalinho apurou até agora, o crime ocorreu em uma propriedade rural a aproximadamente 150 km da zona urbana do município.

As investigações iniciaram há uma semana.

Nessa fazenda, os policiais encontraram a caminhonete que aparece no vídeo, confirmando se tratar da propriedade onde ocorreu o crime ambiental.

Segundo o delegado, tanto o proprietário da fazenda, quanto um dos suspeitos, conhecido como “Carrapicho”, estão sendo representados pelo mesmo advogado, que já entrou em contato com a polícia para se apresentar.

Homem conta como matou as onças

Homem conta como matou as onças

Vídeo

O vídeo que circula nas redes sociais foi gravado por uma mulher. Ela mostra os animais abatidos e ainda parabeniza o suspeito.

O homem afirma que as onças estavam numa árvore e diz que duas delas são filhotes e a outra seria a mãe.

Representantes da ONG Panthera afirmaram que tiveram conhecimento do vídeo e aguardam o resultado das investigações para tomar providências.

O abate e a caça de onças são crimes ambientais, com pena prevista de seis meses a três anos de prisão e multa.

Por G1 MT

19/11/2019 17h50

