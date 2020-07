Investigador da PC é assassinado na frente de casa, no Acará

O investigador foi alvejado com disparos de arma de fogo (Foto:Divulgação)

Arnaldo Alves Pereira estava em frente à sua residência quando foi surpreendido por dois homens que o atingiram com vários disparos de arma de fogo

O investigador da Polícia Civil Arnaldo Alves Pereira foi assassinado a tiros na noite desta segunda-feira (27), no município do Acará, nordeste paraense. De acordo com informações da polícia, a vítima estava na frente de sua casa quando dois homens o encontraram e o alvejaram com vários disparos.

Ainda segundo informações divulgadas pela Polícia Militar, a guarnição de serviço no 31º Batalhão de Polícia Militar recebeu, por volta das 21h, a informação havia ocorrido um homicídio contra um policial na travessa Manoel Evangelista, sede do município. Ao chegar no local indicado, os policias constataram a veracidade do fato.

Testemunhas informaram aos policiais que dois homens estariam andando na via pública, na travessa Manoel Evangelista, quando encontraram o investigador da polícia em frente de sua residência e atiraram várias vezes contra a vítima.

A polícia informou que uma viatura está isolando a área onde o crime ocorreu e prestando o apoio necessário, e que a divisão de homicídios já está em deslocamento ao município de Acará.

Quaisquer informações que possam ajudar na elucidação do crime, podem e devem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181) ou ao Centro Integrado de Operações (190). Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.

