Investigador da Polícia Civil morre após discutir com delegado em Belém

(Foto: Cristino Martins/Ag. Pará)- Mesmo sendo socorrido para o hospital, o investigador não resistiu e morreu

Um discussão entre um delegado e um investigador de Polícia Civil, na noite de quinta-feira (15), resultou na morte do IPC. O caso aconteceu na travessa Humaitá, com a avenida Visconde de Inhaúma, no bairro da Pedreira, em Belém.

De acordo com relatos de testemunhas, o delegado estava discutindo com familiares, quando foi acionada uma equipe da Delegacia De Crimes Funcionais (DECRIF). Ao chegar no local, o investigador identificado apenas como Cláudio também discutiu com o delegado, que não teve o nome divulgado, e passou mal, sofrendo um princípio de infarto.

Ele foi socorrido e levado para um hospital particular, mas não resistiu e faleceu.

De acordo com informações da Polícia Civil, a corregedoria já está apurando os fatos.

(DOL)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...