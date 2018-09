Investigador mata vizinho durante invasão à residência

(Foto: Hugo Barreto /RBATV) – O investigador da Polícia Civil do Pará Antenor Júlio, lotado na cidade de Anajás, no Marajó, é investigado após reagir a uma suposta invasão e tentativa de assalto durante a madrugada do último sábado (2).

O fato aconteceu na residência do policial, localizada na avenida Bagre, no bairro cidade de nova periferia da cidade. De acordo com a Polícia Civil de Breves, o investigador estava de folga com amigos em casa quando dois elementos com terçados tentaram invadir a residência e assaltar.

Surpreso, o investigador deu voz de prisão contra os bandidos que insistiram em forçar a porta, o policial reagiu disparando contra os invasores, sendo que um deles foi atingido e outro conseguiu seguir em fuga. No mesmo momento, o amigo e vizinho Fábio de Lima Freitas, que estava no local, também foi alvejado acidentalmente morrendo a caminho da UPA da cidade.

A polícia foi acionada e prendeu o invasor ferido após o atendimento médico. Ele foi identificado como Cleden Melo Palheta. O outro assaltante foi identificado como Leandro Coelho Pimentel. Ele continuava foragido até a noite desta segunda-feira (3).

VERSÃO CONTESTADA

A família da vítima contestou a versão do investigador e disse que a dupla de invasores foi até a casa do policial, horas antes, atrás de drogas e que ambos foram agredidos pelo agente.

Os dois, então, teriam se armado com terçados e retornaram a casa de Júlio para se vingar da agressão. Foi aí que eles tentaram invadir a casa.

Algumas testemunhas ainda afirmaram que os disparos feitos pelo policial foram por debaixo da porta já quebrada pela dupla, e assim, Fábio que estava do lado de fora na frente da casa foi baleado com dois tiros.

Ainda segundo a polícia, Júlio prestou esclarecimentos na SUDEPOL (Superintendência Regional de polícia Civil) espontaneamente e a investigação sobre o caso segue, assim como as buscas pelo outro suspeito.

O corpo de Fábio foi enterrado na manhã de hoje (3). Ele deixa uma filha e esposa.

(Com informações de Marcos Onias/RBATV)

