Investigando denúncia de exploração sexual, polícia de Alenquer localiza ponto de venda de drogas

Petecas e material utilizado para embalar entorpecente foram apreendidos pela polícia — Foto: Polícia Militar/Divulgação

Casa localizada no bairro Bela Vista é usada como ‘boca de fumo’. No local havia adolescentes seminuas e usuários de drogas.

As polícias Civil e Militar de Alenquer, no oeste do Pará, localizaram um ponto de venda de entorpecentes na serra do bairro Bela Vista, na noite desta quarta-feira (10), quando investigavam uma denúncia de exploração sexual.

Na casa indicada na denúncia, os policiais encontraram vários jovens fazendo uso de drogas, além de adolescentes seminuas.

Dentro da casa, a polícia se deparou com muitos sacos plásticos cortados, linha, tesoura e três petecas de substância entorpecente. Quando perceberam a presença da polícia, os jovens tentaram fugir, mas foram contidos pela polícia e levados à delegacia para os procedimentos legais.

Todo o material encontrado na casa que funciona como ponto de venda de drogas foi apresentado na delegacia.

Por G1 Santarém — PA

