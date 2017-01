iPhone 6s na Venezuela custa o preço de uma casa no Brasil

Aparelho da Apple no país sul-americano custa incríveis R$ 315 mil

Uma pesquisa realizada pelo site de comércio eletrônico Linio, que opera na América Latina, apontou que um iPhone 6s custa 97.813,82 dólares (R$ 315.292,39) se for comprado na Venezuela. Com esse valor, é possível comprar uma casa no Brasil. O estudo foi feito com dados de 72 países.

De acordo com a Veja, o mesmo modelo custa cerca de R$ 2.721,24 reais. O motivo do alto preço do aparelho na Venezuela é a hiperinflação do país, além das disparidades cambiais. Fora isso, o país latino-americano enfrenta problemas de abastecimento de itens de consumo básico.

“Os países mais baratos para se comprar tecnologia são os do Oriente Médio que, apesar de terem custo de vida relativamente alto, impõem um IVA (Imposto sobre Valor Agregado) muito baixo nos produtos destinados ao consumidor final”, disse a empresa Linio, segundo o Brasilpost.

Fonte: Notícias ao minuto.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

