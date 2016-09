iPhone 7 chega aos EUA com modelos já esgotados; tabela traz todos os preços

iPhone 7 e o iPhone 7 Plus chegaram nesta sexta-feira (16) às lojas dos Estados Unidos e outros países, um ano depois do lançamento do iPhone 6S e do iPhone 6S Plus. O modelo mais básico, de 32 GB, custa US$ 649 (cerca de R$ 2.150 sem impostos) no site da Apple.

iPhone 7 repete recursos que já existem em outros celulares.

No entanto, dependendo da localidade escolhida para a compra, o preço do produto pode sofrer alteração devido às taxas aplicadas. Se você está pensando em comprar o seu novo iPhone em alguma loja física dos EUA, vale ficar atento ao preço praticado em cada região e, se possível, optar por aquela que tenha impostos menores.

Download grátis do app do TechTudo: receba dicas e notícias de tecnologia no Android ou iPhone

Confira na tabela a seguir os preços de todos os modelos do iPhone. Ela leva em consideração os valores sugeridos pela própria Apple, com a conversão em reais entre parênteses – considerando o câmbio de ontem (15). Cada estado americano pratica um valor diferente para o imposto, que é pago no ato da compra. Por isso, também incluímos simulações de qual seria o desembolso total para um brasileiro que está em Nova York ou Miami (Flórida).

Modelo Preço sem impostos (Apple Store Online) Nova York (imposto de 8,875%) Miami (imposto de 7%)

iPhone 7 – 32 GB US$ 649 (R$ 2.146,50) US$ 706,60 (R$ 2.337,00) US$ 694,45 (R$ 2.296,80)

iPhone 7 – 128 GB US$ 749 (R$ 2.477,20) US$ 815,50 (R$ 2.697,20) US$ 801,45 (R$ 2.650,70)

iPhone 7 – 256 GB US$ 849 (R$ 2.808,00) US$ 924,35 (R$ 3.057,20) US$ 908,45 (R$ 3.004,60)

iPhone 7 Plus – 32 GB US$ 769 (R$ 2.543,40) US$ 837,25 (R$ 2.769,10) US$ 822,85 (R$ 2.721,50)

iPhone 7 Plus – 128 GB US$ 869 (R$ 2.874,10) US$ 946,10 (R$ 3.129,10) US$ 929,85 (R$ 3.075,40)

iPhone 7 Plus – 256 GB US$ 969 (R$ 3.204,90) US$ 1.055,00 (R$ 3 489,30) US$ 1.036,85 (R$ 3.429,25)

Apesar ter afirmado que não iria divulgar o volume inicial de vendas do novo top de linha, a Apple comunicou que durante o período de encomendas online, todas as unidades do iPhone 7 Plus e o modelo Jet Black (preto brilhante) do iPhone 7 se esgotaram.

Ou seja, se você estava pensando em comprar o modelo com câmera dupla em lojas da Apple nos EUA, isso não vai acontecer nesta sexta. O mesmo vale para a nova opção de cor do iPhone. Todos os modelos continuam sendo vendidos no site da fabricante e a disponibilidade em lojas parceiras deve ser confirmada diretamente com cada estabelecimento.

O smartphone foi anunciado no último dia 07, durante um evento especial da Apple em São Francisco, EUA. Dentre as principais mudanças está o fim da tradicional entrada de 3,5 mm para fones de ouvido e a resistência à água. Além disso, o botão Home – famoso por seus defeitos – recebeu uma reformulação que deve prolongar sua vida útil.

O iPhone 7 Plus vem ainda com uma câmera dupla de 12 MP com lentes grande-angular e teleobjetiva. Os novos celulares rodam a versão mais recente do sistema operacional da Apple, o iOS 10, que trouxe melhorias como a nova tela de bloqueio, a Siri mais inteligente e o teclado com correção automática em vários idiomas e de maneira simultânea.

O TechTudo fez testes iniciais no iPhone 7 ainda durante o evento de lançamento, em São Francisco. O botão Home com nova tecnologia causou um desconforto porque o mecanismo de vibração difere bastante do que os consumidores estão acostumados. Ao menos é possível selecionar entre três intensidades de feedback tátil. Já os fones de ouvido AirPods estão ergonômicos e não caem da orelha, mesmo quando o usuário balança a cabeça para os lados.

G1

Ana Marques

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...