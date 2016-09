iPhone 7 é lançado e vem aí o Nougat

O iPhone 7 finalmente chegou e veio acompanhado de várias novidades do mundo da Maçã, conforme divulgamos na semana passada. No evento realizado no dia 7 de setembro, nos Estados Unidos, a Apple apresentou um belo smartphone, robusto e resistente à água.

Mas o que parece ter agradado mesmo foi que, com o anúncio do novo aparelho, os modelos anteriores sofreram boa redução nos preço, inclusive aqui no Brasil.

Agora, os modelos SE, 6S e 6S Plus custam, respectivamente, a partir de R$ 2.499 (16 GB), R$ 2.999 (32 GB) e R$ 3.599 (32 GB), enquanto os modelos 6 e 6 Plus não existem mais.

No dia seguinte, foi a vez de a Sony apresentar o seu mais novo gadget, o Xperia E5, mas ao contrário da Maçã, a fabricante japonesa parece que errou no preço.

Competindo com modelos de entrada, o novo aparelho custa cerca de R$ 500 a mais que os concorrentes, o que não faz sentido por se tratar da linha E, a mais básica da Sony.

ANDROID

E sobre o Android, quem tem smartphones e tablets HTC, Lenovo (Motorola), LG e Sony, além da linha Nexus, deve receber primeiro a versão 7.0 Nougat.

Asus e Samsung ainda não anunciaram oficialmente a lista dos aparelhos que receberão a nova atualização do Google, o que deve

acontecer em breve.

(Cesar Modesto/DOL)

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...