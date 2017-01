iPhone 8 flexível? Celular da Apple pode chegar com tela LCD dobrável

O iPhone 8 pode chegar com tela LCD flexível. Segundo informações do The Wall Street Journal, a Apple estaria interessada na tecnologia das telas da Japan Displays, que usa uma combinação de LCD e plástico para permitir que o display do celular seja torcido sem quebrar.

A disponibilidade dessa tecnologia, entretanto, ainda é incerta, já que a fabricante japonesa espera fornecer esse tipo de tela para o lançamento da Apple de 2018. Além disso, é importante lembrar que este é um rumor ainda não confirmado pela empresa de Tim Cook.

As telas da Japan Display permitem a torção porque são feitas com plástico no lugar de vidro. Além disso, a camada de LCD tem uma estrutura diferente para que a flexão não provoque rupturas no cristal líquido.

Apesar dos protótipos convincentes que a Japan Diplay vem demonstrando, as informações da própria fabricante apontam que a fabricação desse tipo de tela só amadureça em 2018. Ou seja, a novidade não deve estar presente no iPhone 7S, que, provavelmente, será lançado este ano. Portanto, é mais provável que a nova tela apareça no iPhone 8, em 2018.

Vale lembrar que a ideia de produzir um iPhone dobrável não é recente. Em 2014, a Apple já havia registrado uma patente para produzir um celular flexível.

Outro fator a ser considerado em um futuro iPhone dobrável é a necessidade da criação de um design completamente novo. Isso porque, além da tela, componentes internos, como placas e baterias, também terão de apresentar tolerância à flexão.

Fonte: TechTudo.

