iPhone com recarga solar é vendido por R$ 16 mil

As versões exóticas e exclusivas de smartphones costumam fazer sucesso entre os ricos e famosos. Pensando nisso, o fabricante russo chamado Caviar se expecializou em versões nada discretas de celulares.

Seu mais novo produto é uma cobertura para smartphone da Apple movido a energia solar. Ainda que o nome lembre, o Iphone X Tesla não tem nada a ver com a empresa de tecnologia de Elon Musk.

Segundo a Caviar, foram fabricadas apenas 999 unidades do produto em duas versões, com armazenamento interno de 64 GB, a US$ 4,5 mil (R$ 16,6 mil), e de 256 GB, a US$ 4,8 mil (R$ 17,7 mil).

O produto com acabamento em ouro 24K será vendido no site da Caviar.

Fonte: NOTÍCIAS AO MINUTO

