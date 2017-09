IPhone X ou Galaxy S8, qual seu favorito?!

Especificações poderosas e telas com bordas mínimas são as apostas das duas líderes no mercado de smartphones.

Apesar de ainda não sabermos com qual preço o IPhone X vai chegar aqui no Brasil (ele vai ser tudo, menos barato!), o seu principal concorrente já tem como principal atrativo algo muito importante, o preço. Apesar desta grande diferença, os dois já são naturalmente vistos como concorrentes e a briga promete ser boa!

Após chegar ao Brasil, a promessa é de que o novo IPhone dificulte a vida do concorrente que já está alguns meses no mercado, com câmera dupla na vertical e configurações avançadas – que são algumas das novas apostas da maçã -, por exemplo. Alguns testes revelaram que o novo iPhone X tem especificações equivalentes a de um Macbook (computador da Apple).

Quando falamos de design o páreo é duro: são dois smartphones muito bonitos. Enquanto o Samsung tem estrutura de alumínio, a Apple aposta novamente no vidro (sim, ele é de vidro na frente e atrás). Apesar da tela integral no aparelho da Apple, ela não é curva. O aparelho da Samsung é um pouquinho mais leve, mas um pouco menor na altura do que o aparelho da maçã.

Câmeras, baterias e até mesmo processador vão nos levar para rios de especificações aqui na coluna, mas nosso foco principal aqui é que provavelmente o preço. É nesse quesito, aqui no Brasil, que vai dizer quem leva a melhor ou mesmo se vai ser possível uma comparação entre os aparelhos. Isso sem deixar de lembrar que o sistema iOS e Android que possuem verdadeiros “seguidores inseparáveis”. Nos resta esperar pelos preços oficiais do aparelho da maçã para que comecem as intermináveis comparações!

Até a proxima, pessoal.

Fonte: ORMnews.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...