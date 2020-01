Irã convoca representante do Brasil após posicionamento do Governo Federal

( Foto:Divulgação ) – O Irã convocou a encarregada de negócios da embaixada do Brasil no país, Maria Cristina Lopes, para prestar esclarecimentos a respeito da nota do Itamaraty sobre a morte do general Qassim Suleimani.

No texto publicado na última sexta-feira (3), o Ministério de Relações Exteriores do Brasil disse que “manifesta seu apoio à luta contra o flagelo do terrorismo”. As informações sobre a convocação da funcionária do Itamaraty foram publicadas pelo jornal Folha de S.Paulo.

“Ao tomar conhecimento das ações conduzidas pelos EUA nos últimos dias no Iraque, o Governo brasileiro manifesta seu apoio à luta contra o flagelo do terrorismo e reitera que essa luta requer a cooperação de toda a comunidade internacional sem que se busque qualquer justificativa ou relativização para o terrorismo”, diz a nota.

No texto, o governo brasileiro diz que também está pronto para somar esforços na “luta contra o terrorismo”.

“O Brasil está igualmente pronto a participar de esforços internacionais que contribuam para evitar uma escalada de conflitos neste momento”, escreveu o Itamaraty.

Nesta segunda-feira (6), o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, disse que pode não ir ao Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, por conta da crise envolvendo o Irã e os Estados Unidos.

Com informações do Sputnik Brasil

