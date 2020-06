Irã emite ordem de prisão contra Trump pelo assassinato do general Soleimani

O presidente dos EUA, Donald Trump, em 25 de junho no Wisconsin.Carlos Barria / Reuters

Reuters

Militar foi morto por um ataque norte-americano com drones em janeiro deste ano

O Irã emitiu nesta segunda-feira uma ordem de prisão contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e outras 35 pessoas pelo assassinato do general Qasem Soleimani. Além disso, o procurador Ali Alqasimehr, de Teerã, pediu à Interpol que emita um alerta vermelho, segundo informa a agência de notícias Fars. Soleimani, um dos homens fortes do aiatolá Ali Khamenei, foi assassinado em janeiro deste ano num ataque norte-americano com drones no aeroporto de Bagdá, a capital do Iraque. A ação foi executada pelo Exército norte-americano sob ordens do presidente Trump, conforme confirmou o Pentágono na ocasião.

Alqasimehr disse que as ordens de prisão são relativas a crimes de homicídio e ação terrorista. Entre os acusados, o Irã inclui outros militares e civis norte-americanos que participaram do ataque. O procurador afirmou que o país continua com as investigações.

O assassinato de Soleimani deixou os Estados Unidos e o Irã à beira de um conflito armado. Khamenei prometeu uma “dura” vingança contra “os criminosos que mancharam suas mãos com o sangue do general”, acrescentando que o desaparecimento do grande artífice da estratégia regional iraniana “não deterá sua missão”. Dias depois do ataque, o país impôs represálias, disparando mísseis contra duas bases aéreas norte-americanas no Iraque.

Por:El Pais/29 jun 2020 –

