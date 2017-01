Irmã de Gracyanne Barbosa posta fotos sexy na web e ‘bomba’ em elogios

Irmã caçula de Gracyanne Barbosa, Giovanna Jaconina, de 18 anos, está bombando nas redes sociais. Estudante de veterinária, a cunhada do pagodeiro Belo tem presenteado seus milhares de seguidores com fotos pra lá de sensuais. No último ensaio que fez este fim de semana em São Paulo, ela apareceu de maiô, com as pernocas de fora, e ganhou muitos elogios.

A moça possui mais de 18 mil seguidores no Instagram e garante que seu objetivo não é ficar saradona como Gracyanne. “Ela me inspira, mas não conseguiria ser tão regrada”, afirmou ela, em recente entrevista ao EXTRA.



A jovem, que já fez fotos para campanhas publicitárias, descarta, por enquanto, a carreira artística.

Fonte: EXTRA.

