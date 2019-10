Irmã Dulce é canonizada pelo Papa e é a primeira santa brasileira

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Uma brasileira oficialmente é santa. Na manhã deste domingo (13), o Papa Francisco canonizou, no Vaticano, a baiana Maria Rita Lopes Pontes (1914-1992), a irmã Dulce. Com dois milagres reconhecidos pela igreja, ela será chamada a partir de agora como “Santa Dulce dos Pobres”.

You May Also Like