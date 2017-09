Irma: governo manda avião da FAB recolher brasileiros no Caribe

O Ministério das Relações Exteriores informou, por meio de nota na noite deste domingo, que vai enviar um avião da FAB (Força Aérea Brasileira) para buscar brasileiros que ficaram isolados em ilhas do Caribe após a passagem do furacão Irma.

Segundo a pasta, foram identificados mais de 60 brasileiros em três ilhas que sofreram colapso total ou parcial de sua infraestrutura nos últimos dias: cerca de 30 em Saint Martin, 22 em Tortola e onze em Turcas e Caicos.

O governo informou que alguns dos brasileiros isolados na região já foram auxiliados por outros países, como França e Reino Unido, e que um avião da FAB deverá ser enviado para Saint Martin nesta terça-feira.

“Estão em curso entendimentos com vistas a possibilitar a retirada dos nacionais que se encontram em territórios britânicos, em coordenação com o governo do Reino Unido, uma vez que a pista do aeroporto de Tortola não permite aterrissagem nas condições atuais”, completa a nota do Itamaraty.

O Irma chegou à Flórida neste domingo depois de arrasar parte do Caribe como um furacão de categoria 5. Na noite deste domingo, o furacão já havia sido reclassificado para a categoria 2.

Fonte: MSN.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...