Irmã reencontra jovem que saiu do Pará e se perdeu em Goiânia

A administradora de empresas Ivani Barbosa dos Santos, de 30 anos, reencontrou o irmão, Danilo Conceição da Silva, de 22 anos, que saiu do Pará e estava perdido em Goiânia. Ele, que tem problemas mentais, estava na Casa da Acolhida e não conseguia dar muitas informações sobre os familiares. Segundo a mulher, um amigo recebeu a reportagem do G1 Goiás sobre o caso e avisou aos parentes.

Ivani conta que Danilo morava em Tucumã, no Pará, com uma irmã e um cunhado. Porém, após um desentendimento, saiu de casa. O jovem foi visto pela última vez no dia 24 de junho, mas ninguém sabe há quanto tempo ele estava na capital goiana.

“Ele já tinha morado comigo há cinco anos, quando meus pais se separaram, então ele decidiu vir, mas ninguém sabia disso. Quando ele desapareceu, ficamos sem saber nenhuma informação, fizeram várias buscas na cidade onde ele morava e nada”, contou.

Após a reportagem contando que rapaz foi encontrado por um mototaxista e procurava pela família, um amigo da família que mora no Pará recebeu o link e entrou em contato com Ivani.

“Fomos na Casa da Acolhida na noite de quinta-feira [13] mesmo. Ficamos muito felizes em encontrá-lo. Agradeço muito pela matéria, porque só assim soubemos que ele estava em Goiânia, e não no Pará, como pensávamos”, disse a irmã de Danilo.

Ela também reforça sua gratidão a quem ajudou o irmão: “Principalmente o mototaxista que ajudou o Danilo. É bom saber que existem pessoas boas nesse mundo ainda”.

Confusão

Quando foi levado para a Casa da Acolhida, Danilo falava que sua irmã morava no Jardim América. Mas, segundo Ivani, que mora no Setor Cristina, na realidade ele estudou no Colégio Jardim América no período em que morou em Goiânia, o que pode ter levado a essa confusão.

Agora, aliviada com o reencontro, Ivani conta que ainda está avisando os amigos e familiares que fizeram campanha para encontrar Danilo. O jovem deve voltar ao Pará, onde vai morar com o pai.

“Ele tem um problema mental e precisa de acompanhamento. E aqui em Goiânia, como os irmãos que moram aqui trabalham, passam muito tempo fora, não temos condições de cuidar dele como ele precisa. Então ele deve morar com o meu pai em Tucumã”, completou.

