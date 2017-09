Irma toca o Norte de Cuba com categoria máxima

Furacão continuará na direção oeste da costa cubana

O furacão Irma, novamente de categoria 5, tocou a terra no arquipélago de Camagüey, no Norte de Cuba, com ventos máximos de 260 km/h, segundo o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC, na sigla em inglês). Às 23h de sexta-feira (0h de sábado no Brasil), o epicentro do Irma estava a 190 km da cidade de Caibarien e avançava na direção Oeste.

Segundo NHC, o Irma continuará na direção Oeste pela costa norte de Cuba, onde já obrigou a retirada de mais de um milhão de pessoas. O furacão deve depois virar para Noroeste na direção da Florida, onde é esperado neste domingo (10), ainda de manhã.

O Irma recuperou a categoria de intensidade 5, a máxima na escala Saffir-Simpson, depois de ter perdido alguma força ao longo da sexta, quando passou à categoria 4. É o mais poderoso furacão registrado no Atlântico.

Pelo menos 18 pessoas morreram na passagem dele pelas Antilhas e por Porto Rico. O fenômeno também destruiu 95% da ilha de Barbuda e a parte francesa de Saint-Martin.

Fonte: Notícias ao Minuto.

