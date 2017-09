Irmão do deputado Wlad assume Superintendência do Incra em Santarém

A Superintendência do Incra volta a ter novo comandante. Mário Sérgio da Silva Costa, que até então era o titular do Terra Legal em Santarém, foi empossado como o novo Superintendente do Incra do Tapajós, com sede no município de Santarém, em substituição a Rogério Borges Zardo, que foi exonerado do cargo e não sabe qual o seu destino.

A Portaria de exoneração de Rogério Zardo e nomeação de Mário Sérgio, foi assinada pelo presidente do Incra, Leonardo Góes Silva, na terça-feira, 05 de setembro de 2017.

Mário Sérgio Costa é irmão do deputado federal Wladimir Costa. Para o seu lugar no Terra Legal, instituição responsável pelas legalizações fundiárias, foi indicado Nélio Costa Magalhães, que também teve sua Portaria de nomeação assinada no dia 05, terça-feira.

Fonte: RG 15/O Impacto

