Irmãos acusados de assalto em fazenda são presos em Mãe do Rio

Os irmãos Juliano e Julian Trindade Travassos foram presos nesta sexta-feira (08), acusados de assaltar uma fazenda, na rodovia BR-010, em Mãe do Rio, no nordeste do Pará. O crime ocorreu dia 9 de julho de 2019, por volta das 12h30, com uso de arma e fogo e vítimas como reféns. A prisão dos irmãos resultou de um trabalho coletivo das equipes da Polícia Civil das delegacias de Mãe do Rio e São Miguel do Guamá, município também do nordeste do Estado.

De acordo com a Polícia, foram roubados da fazenda, aparelhos celulares, dinheiro, cordões de ouro, um televisor de 50 polegadas e um relógio de pulso de alto valor. Nenhum dos bens teve o valor divulgado. Na fuga, ainda segundo os agentes de segurança, os bandidos roubaram uma caminhonete. Um dia após o crime, o carro foi abandonado em São Miguel do Guamá, apresentado na Delegacia e devolvido aos proprietários.

Durante as investigações, as vítimas deram características dos acusados. Após o reconhecimento fotográfico, os irmãos foram apontados como os autores do delito. Os dois têm passagens por crimes de tráfico de drogas e roubo em Mãe do Rio e São Miguel do Guamá. Eles negam o assalto à fazenda.

Segundo a delegada Lua Figueiredo, de São Miguel do Guamá, foi realizado um levantamento dos endereços dos acusados na cidade. Com isso, o delegado Robson da Silva Mendes solicitou à Justiça o mandado de busca e apreensão domiciliar e prisão dos investigados. As medidas cautelares foram deferidas pela Justiça de Mãe do Rio.

A operação contou com a equipe da Delegacia de Mãe do Rio composta por uma equipe de investigadores, liderada pelo delegado Robson Mendes, e o apoio da equipe da Delegacia de São Miguel do Guamá, da delegada Lua Figueiredo.

A prisão foi comunicada ao Poder Judiciário e os presos estão recolhidos à disposição da Justiça em Mãe do Rio.

08.11.19 22h03

