Irmãos constroem avião artesanal com motor de Fusca em cidade de Mato Grosso

“Apesar das dificuldades, os meninos nunca desistiram do sonho e esperam que algum empresário se sensibilize com esse projeto e realize a doação de horas máquinas para que possa ser construída uma pista em sua propriedade para que o avião realize a primeira decolagem”.

O parlamentar tem buscado interessados em apoiar os garotos financeiramente e também na divulgação do projeto. Ele argumenta que é preciso que as autoridades busquem meios e parcerias visando incentivar a elaboração de ideias talentosas.

Os jovens esperam conseguir patrocínio e ajuda de especialistas para finalizar o projeto. Para isso, contam com o apoio de amigos e familiares. Uma das pessoas que estão imbuídas na tarefa é o vereador do município Oseia Pereira Guedes.

