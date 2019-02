Irmãos de 9 e 11 anos se negam a voltar pra casa e denunciam estupro: ‘Ele também obrigava a usar droga’

Irmãos se negaram a voltar para casa e acabaram denunciando estupro em MS, diz polícia — Foto: Ariovaldo Dantas/TV Morena

Vítimas foram levadas para a delegacia, após denúncia do pai e da madrasta. Eles apontam um adolescente de 16 anos como responsável pelos crimes em MS.

Uma menina de 9 anos e o irmão dela, de 11, foram para a delegacia, na tarde deste domingo (17), ao se negarem a voltar para casa e denunciarem o crime de estupro, apontando o irmão mais velho, de 16 anos, como suspeito. Conforme o relato das vítimas, os abusos estariam acontecendo há um ano e, além disto, o adolescente também usava droga ao lado das vítimas e as obrigava a fumar maconha e pasta base de cocaína.

Eles foram levados para a delegacia por equipe da Polícia Militar (PM), após denúncia do pais das vítimas e a madrasta. As testemunhas contaram que as vítimas estavam passando férias com eles e retornariam hoje para casa, no Jardim Noroeste. Os abusos, no entanto, teriam ocorrido no bairro Tiradentes, região leste de Campo Grande.

“Na hora de ir embora, eles não quiseram voltar pra casa. No início, não queriam contar o motivo e depois falaram. A minha filha contou primeiro, que o irmão de 16 anos a estuprava. Ele é irmão somente por parte da mãe, que faleceu e então a guarda deles ficou com o tio materno. Depois, o de 11 também contou e ainda falou que o rapaz fazia uso de droga e também dava para as crianças”, afirmaram o pai e a madrasta das vítimas.

Ainda conforme as testemunhas, a menina estava reclamando de dores na barriga e os familiares acreditam que seja por conta dos abusos. Os envolvidos estão registrando o boletim de ocorrência, de estupro de vulnerável, na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam). A pena para o crime varia de 8 a 15 anos de reclusão.



Vítimas estão na delegacia para prestar depoimento e registrar queixa de estupro de vulnerável em MS — Foto: Ariovaldo Dantas/TV Morena

Por: Graziela Rezende e Camila Jovê, G1 MS

