Irmãos deixam aranha picá-los para virarem ‘Homem-Aranha’

Por:Redação Integrada, com informações do Meia Hora

O caso aconteceu na última semana, na cidade de Chayanta, no interior da Bolívia. Os irmãos só foram medicados com o antídoto para o veneno da aranha quando foram transferidos para um hospital da capital La Paz.

Três irmãos foram parar no hospital e ficaram internados por mais de uma semana após deixarem uma aranha picá-los para que ganhassem superpoderes e virassem o ‘Homem-Aranha’. Com 8, 10 e 12 anos de idade, as crianças estavam brincando na rua quando encontraram a aranha, da espécie viúva negra – uma das mais perigosas. Pouco depois, o trio começou a sentir os sintomas.

Com 8, 10 e 12 anos de idade, as crianças estavam brincando na rua quando encontraram a aranha, da espécie viúva negra (Foto:Reprodução/Museu de História Natural)

