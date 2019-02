Irmãos gêmeos adolescentes são apreendidos com mais de 100 porções de maconha

O padastro dos adolescentes de 15 anos tinha sido preso na semana anterior, por tráfico de drogas

Dois irmãos gêmeos de 15 anos foram apreendidos em Augusto Corrêa, nordeste do Pará. Segundo a polícia, foram encontradas com eles 102 porções de maconhas prensadas. A ação policial foi realizada por policiais civis da delegacia local, após denúncias que foram encaminhadas inicialmente à uma guarnição da Polícia Militar. As informações foram divulgadas nesta quinta-feira (7)

Além das porções de droga, foram apreendidos R$ 142 em dinheiro e um telefone celular. Os irmãos foram apreendidos em flagrante por ato infracional análogo a tráfico de drogas. Na semana passada, o padrasto dos gêmeos, Robson Miranda Silva, foi preso em flagrante por estar com 22 “petecas” de pasta-base de cocaína e uma quantia em dinheiro da venda de drogas. O homem foi autuado por tráfico de entorpecentes e corrupção de menores, pois estava na casa com um adolescente.

Fonte:Com informações da Polícia Civil

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...