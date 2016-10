Irmãos morrem afogados no rio Peixoto no Nortão (MT)

A tragédia ocorreu no rio Peixoto, a cerca de dez quilômetros do centro do município de Peixoto de Azevedo (197 quilômetros de Sinop), esta tarde. Segundo informações da Polícia Militar, os irmãos de 12 e 15 anos participavam de uma excursão em uma área de uma fazenda e se afogaram após entrarem no rio. Os corpos foram encontrados pouco tempo depois nas proximidades de onde os adolescentes desapareceram.

Uma fonte policial disse, ao Só Notícias, que os dois garotos são filhos de uma professora de uma escola municipal. Esta professora seria uma das organizadoras desta excursão que leva estudantes e alguns pais para passarem momentos de lazer. Segundo o policial, a professora chegou a passar mal ao saber do afogamento dos filhos e precisou ser encaminhada ao hospital da região.

A versão repassada para a Polícia Militar é a de que um dos garotos entrou no rio e começou a se afogar. O irmão viu a situação, tentou ajudar e também acabou se afogando. Os corpos foram resgatados pelos bombeiros de Colíder.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) foi ao local para realizar os procedimentos necessários e encaminhou os garotos ao Instituto Médico Legal (IML) da região para exame de necropsia.

A funerária Santa Maria informou que ainda não há definição sobre os procedimentos fúnebres.

Fonte: Só Notícias/Alex Fama

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

