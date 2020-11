Irmãos são mortos a tiros próximo a balneário no Pará

Reprodução Debate Carajás

Vítimas eram usuárias de entorpecentes e conhecidas por praticar assaltos

Dois irmãos, de 17 e 19 anos, foram mortos a tiros, na noite desta segunda-feira (16), no bairro Nossa Senhora Aparecida, na cidade de Marabá, sudeste paraense. As vítimas eram usuários de entorpecentes e suspeitos de praticar assaltos, de acordo com familiares. As informações são do portal Debate Carajás.

De acordo com o site de notícias do sudeste paraense, os irmãos Joás Caldas Roldão, de 19 anos, e seu irmão, de 17 anos, eram viciados em entorpecentes e conhecidos por praticar assaltos à mão armada.

Os tiros atingiram a cabeça e o tórax das vítimas. Quando foram encontrados, Joás e Joabe já estavam sem vida. Os irmãos foram mortos no final da Rua 8, próximo a um balneário.

Segundo a Polícia Civil, os atiradores não foram identificados, e a motivação do duplo assassinato ainda é desconhecida. O crime está sob investigação.

Com informações do portal Debate Carajás

