Irmãos são presos por tráfico de drogas no interior do Pará

Dois irmãos foram presos durante abordagem em Cachoeira do Arari, na Ilha do Marajó. Um deles, Edimilson Pacheco Alves, era foragido da Justiça. Ele foi preso junto com seu irmão Evandro Pacheco Alves por tráfico de drogas.

As prisões foram realizadas enquanto a equipe da unidade policial apurava denúncias sobre criminosos que estariam praticando tráfico de drogas na região. A informação foi divulgada nesta terça-feira (08), pela Polícia Civil.

Após abordar os irmãos, em via pública, os policiais civis fizeram uma pesquisa nos bancos de dados criminais e encontraram um mandado de recaptura contra Edimilson Alves.

O irmão dele foi flagrado com duas “trouxinhas” de maconha. Após a prisão dos irmãos, a equipe policial se deslocou até a casa onde residiam os irmãos. No local, após autorização do acusado, os policiais fizeram uma revista e apreenderam na casa mais 12 “trouxinhas” escondidas em um tubo plástico e que seriam colocadas à venda.

Com os dois, foi apreendido dinheiro da venda de drogas e uma tesoura usada no preparo da droga para venda. Ambos foram autuados em flagrante por tráfico de drogas.

(Com informações da Polícia Civil)

