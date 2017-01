Irmãos sofrem acidente e um morre; moto bateu em uma árvore na BR-163

As causas do acidente devem ser apuradas. O corpo de Rodrigo foi levado ao Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPC), órgão do Instituto Médico Legal (IML), onde passou por exames de necropsia e depois liberado para a família.

Segundo informações repassadas ao G1, a vítima Rodrigo Vieira da Silva morreu na hora. Ele seguia com o irmão na garupa da moto, que chegou a ser socorrido e levado ao Pronto Socorro de Santarém (PSM) com ferimentos. O nome não foi informado.

You May Also Like