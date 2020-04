Irmãs mortas em violento acidente na BR-163 serão sepultadas hoje

(Fotos:Reprodução WhatsApp)- Os corpos de Gabrieli Roberta dos Santos Picolin Sanches, de 20 anos, e Lavínia Vitória dos Santos Picolin Sanches, de 7 anos, estão sendo velados na capela municipal, em Guarantã do Norte. De acordo com a funerária Memorial, o sepultamento está previsto para ocorrer hoje, às 17h.

Elas eram irmãs e morreram na colisão envolvendo um GM Celta preto, com placas de Matupá, e uma Volvo na BR-163, em Guarantã, ontem, no início da tarde.

O acidente

As irmãs Gabrieli Roberta dos Santos Picolin Sanches, de 20 anos, e Lavínia Vitória dos Santos Picolin Sanches, de 7 anos, morreram em um grave acidente registrado na manhã desta quarta-feira (29), na BR-163, em Guarantã do Norte. As duas estavam em um veículo GM Celta preto, que colidiu frontalmente em uma carreta na BR-163.

Segundo informações, a condutora do veículo Celta, placa de Matupá, seguia de Guarantã do Norte sentido Matupá, quando perdeu o controle da direção e invadiu a pista contraria, vindo colidir frontalmente com a carreta Volvo.

Não há informações sobre o que teria feito a jovem perder o controle do carro.

Com o impacto da batida, o carro ficou completamente destruído e os ocupantes ficaram presos às ferragens.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas as vítimas não resistiram e acabaram morrendo no local.

Acionada, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e interditou a pista para os trabalhos da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) e Polícia Judiciária Civil, que deverão apurar as circunstâncias do acidente.

No local da batida, era possível ver as marcas dos pneus de ambos os veículos.

Gabrieli Roberta dos Santos Picolin Sanches de 20 anos e sua irmã Lavínia vitória dos santos Picolin Sanches de 7 anos, eram moradoras de Guarantã do Norte.

Gabrieli Sanches era acadêmica da Faculdade Unifama e estava cursando o 3º semestre de Direito, Lavynia era aluna do Colégio Inovação.

Em nota a Universidade lamentou o ocorrido.

Nota de Pesar

A Faculdade Unifama manifesta profundo pesar pelo falecimento da acadêmica Gabrieli Sanches, ocorrido nesta quarta-feira (29), em Guarantã do Norte. Gabrieli cursava o 3º semestre de Direito.

A Faculdade lamenta profundamente esta perda e manifesta condolências aos familiares e amigos neste momento de dor.

Em luto, informa que nesta quarta-feira (29), não haverá aula para os cursos na Faculdade de Guarantã do Norte e Matupá, nem atendimento ao público.

