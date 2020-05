(Foto:© DR)- A polícia do Pasquistão está a procura do suspeito pelas mortes

Irmãs são mortas após video em que beijavam um homem viralizar

Duas irmãs, que protagonizaram um vídeo em que beijavam um homem, foram encontradas mortas, no Paquistão. O vídeo, de pouco mais de 40 segundos, tornou-se viral depois de ter sido publicado nas redes sociais.

A polícia acredita ser um “homicídio de honra”. O crime aconteceu na região profundamente conservadora do Waziristão.

O vídeo, que a polícia crê estar no origem do crime, teria sido filmado no ano passado mas só recentemente foi compartilhado na internet.

O homem que foi filmado a beijá-las foi detido na segunda-feira (18), juntamente com um amigo que será o autor do vídeo. A polícia está convicta, contudo, que o autor do homicídio fugiu para Karachi, a maior cidade do Paquistão.

O pai e o tio das irmãs Jasima Bibi e Saeeda Bibi também foram detidos uma vez que se suspeita que tenham consentido o crime.

Segundo o The Mirror, este homicídio é o primeiro processo penal de grande visibilidade que está sendo realizado nesta antiga região tribal, onde os costumes ultra-conservadores representam um grande desafio para a polícia.



