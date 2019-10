Irmãs são presas por tráfico de drogas em Paragominas

(Foto:Reprodução) – Acusadas foram presas após denúncias anônimas

A Policia Civil de Paragominas, no sudeste do Pará, deu cumprimento aos mandados de busca e apreensão domiciliar nas residências de Railane Veira dos Santos e Niele Vieira dos Santos. Segundo investigações da Polícia, as duas irmãs têm envolvimento com o tráfico de drogas na localidade. A atuação das irmãs no tráfico de entorpecentes foi informada à polícia por meio de denúncias anônimas. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (18), por volta de 6h.

As buscas nas residências das acusadas, situadas no bairro Nova Esperança, resultaram na apreensão de aparelhos celular e armas de fogo. As irmãs foram presas em flagrante e encaminhadas à Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará (Susipe).

Por:Redação Integrada

