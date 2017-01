Irônico, Vampeta promete pétalas de rosa na estreia de Rogério Ceni

‘Vou receber todo mundo com pétalas de rosa e tapete vermelho’, brincou o ex-jogador

Vampeta não se mostrou incomodado com o protesto da torcida do São Paulo. Presidente do Grêmio Audax, o ex-jogador prometeu manter o ingresso da estreia oficial de Rogério Ceni como técnico, no jogo entre a equipe de Osasco e o time tricolor, a R$ 100.

A postura do mandatário fez com que as organizadas do São Paulo e torcedores comuns começassem uma campanha para boicotar a estreia da equipe no Paulista, em 5 de fevereiro, na Arena Barueri.”Eu achei que era um preço justo, o Rogério é um cara que foi meu companheiro e campeão do mundo. É a chance única, vai ser a estreia do Mito. Não tenho medo de repercussão e boicote. Quem não for, não vai, pronto”, afirmou o ex-jogador, que não considera o valor alto. “Não é salgado, se você tomar três cervejas no bar sem serviço nenhum vai custar R$ 60”, comparou Vampeta.

Como o mando de jogo é do Audax, a responsabilidade de tabelar as entradas é da equipe de Osasco. O presidente garante que os que forem acompanhar a partida de perto terão um tratamento especial.

“Esse é o ingresso mais barato. Se perguntar quanto é o mais caro, eu não sei. Mas vai ser todo mundo muito bem recebido. Será em Barueri, onde ele fez o centésimo gol contra o meu Corinthians. Vou receber todo mundo com pétalas de rosa e tapete vermelho”, prometeu o ex-jogador.Ídolo da torcida corintiana, Vampeta sabe que não é benquisto pelos tricolores. Ele acredita, até, que se fosse outro dirigente não haveria tantas críticas.

“É normal, se fosse qualquer outro talvez não tivesse essa repercussão. Mas não estou fazendo isso por rivalidade. É um espetáculo diferente”, disse Vampeta, que garante adotar a mesma estratégia caso fosse o Corinthians.”Se fosse o Tévez voltando para o Corinthians, era o mesmo remédio. Ou você acha que eu iria enfrentar o Corinthians todo dia com a estreia do Tévez? É todo dia que vou enfrentar o São Paulo com a estreia do maior jogador da história do São Paulo?”, questionou Vampeta.

No entanto, o ex-jogador pretende dar de presente para a população de Osasco uma promoção de ingressos no jogo entre Audax e Corinthians, no dia 19 de fevereiro, pela quarta rodada do Paulista.

“É muito gostosa essa rivalidade. Tem mais ainda, vou lhe falar, se olhar a tabela, duas semanas depois [do jogo contra o São Paulo], eu pego o Corinthians e quero cobrar o ingresso de R$ 50 a R$ 20, porque é aniversário da cidade de Osasco. Vai ser um presente para o município. Vou me reunir com os donos do clube, se eles me derem autorização, vou colocar o ingresso a esse preço”, avisou o ex-jogador.

Antes da estreia oficial no Paulista, Ceni comandará o São Paulo na Florida Cup, um torneio amistoso, a partir do dia 19 de janeiro, nos Estados Unidos. Os torcedores que pregam o boicote ao primeiro jogo do Paulista querem que a estreia oficial de Ceni seja no Morumbi, na semana seguinte, contra a Ponte Preta. A ideia era que o assistente Pintado ficasse no banco contra o Audax. Com informações da Folhapress. E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

