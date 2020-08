Irreconhecível, Flamengo é atropelado pelo Atlético-GO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Os flamenguistas seguiam pressionando e tiveram nova chance aos 14 minutos. Gabigol tabelou com Arrascaeta e chutou para mais uma grande defesa do goleiro goiano. Para piorar a situação dos cariocas, o Atlético-GO ampliou o marcador em seguida, na primeira vez que foi ao ataque. Ferrareis arriscou de fora da área e acertou o ângulo de Diego Alves.

No segundo tempo, já com Rafinha na lateral, o Flamengo mudou radicalmente dentro de campo. Tanto que os cariocas quase marcaram aos cinco minutos. Gabigol foi lançado, entrou na área e chutou para grande defesa de Jean.

Nos minutos finais, o Flamengo conseguiu melhorar a marcação e parou de sofrer com os avanços do Atlético-GO. Mesmo assim, os cariocas viram os donos da casa irem para o intervalo com boa vantagem em Goiânia.

Somente depois do segundo revés que o Flamengo conseguiu ter sua primeira chance de marcar. Gabigol recebeu passe na área, mas finalizou pela linha de fundo. O Atlético-GO ainda colocou a bola na rede mais uma vez, com Ferrareis, mas o gol foi anulado pelo VAR, pois o atacante estava em posição de impedimento.

O Dragão aproveitava o fato do zagueiro Rodrigo Caio ter sido escalado na lateral direita e chegava com facilidade ao ataque. Tanto que aos 20 minutos, Everton Felipe levou a melhor sobre o defensor e tocou para Ferrareis, que chutou sobre o travessão. Depois, foi a vez de Marlon Freitas aproveitar cruzamento e cabecear para boa defesa de Diego Alves.

Na próxima rodada, o Atlético-GO recebe o Sport, no domingo, em Goiânia. No sábado, o Flamengo viaja para enfrentar o Coritiba, na capital paranaense.

Com Rodrigo Caio improvisado na lateral direita, o Flamengo viu o Atlético dominar o primeiro tempo e abrir 2 a 0 após gols de Hyuri e Jorginho. Na etapa final, os donos da casa ainda ampliaram com Ferrareis.

