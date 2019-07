Irreconhecível! Saiba como está a atriz que interpretou ‘Tainá’ | Diário do Pará 2016

Em 2000, a história da indiazinha Tainá, que defendia os animais da floresta de caçadores malvados, foi sucesso.(Foto:Reprodução)

Na pele da corajosa garotinha estava Eunice Baía, então com 8 anos. Seis anos depois, ela protagonizou a sequência do filme, “Tainá: A Aventura Continua”.

Dez anos se passaram e Eunice abandonou a carreira artística. Hoje se dedica à faculdade de moda e ao filho, Antônio, de 2 anos.

Quando foi selecionada para estrelar “Tainá: Uma Aventura na Amazônia”, ela tinha apenas 7 anos e morava em Vila do Conde, em Barcarena. Hoje, mora em São Paulo, cidade onde mora há 15 anos.

“Eu estava voltando da creche com uma amiga quando ouvi falar sobre o filme. Fiquei doidinha. Enlouqueci minha mãe e fiz os dois primeiros testes. Passei e fui a Manaus para a final. Foi uma experiência e tanto!”, lembra Eunice Baía, aos 24 anos, em entrevista ao portal Purepeople.

Ela record com saudades das filmagens de “Tainá”, em 1998, algo extremamente novo para ela. “Eu nunca havia feito nada parecido com cinema e TV. Eu era uma criança comum, mas no início dos trabalhos do filme eu já estava adaptada a todo aquele mundo e foi tranquilo. A Tainá era muito do que eu era”, comenta ela, que passou a ser alfabetizada durante as filmagens: “Lá, tudo tinha sua hora. Quando eu chegava no hotel, no final da tarde, a professora já estava me aguardando para a aula”.

Ainda filmando o primeiro longa, Eunice já sabia que voltaria a viver a personagem. Em “Tainá 2: A Aventura Continua”, ela atua ao lado da pequena Arilene Rodrigues e lidera um grupo de crianças contra os caçadores que sequestram os animais de estimação dos índios.

O elenco do filme ainda contava com Leandro Hassum e Kadu Moliterno. “O Leandro é indiscutível, um ator e tanto! Muito divertido. Foi demais! O Kadu era mais na dele, mas muito simpático. É legal quando você trabalha com alguém que você já viu na TV”, lembra.

No ano passado, foi lançado o filme “Tainá 3: A Origem”, estrelado por Wiranu Tembé. Eunice não foi escalada para o longa, mas participou de perto do projeto. “O terceiro era uma história bem diferente. Eu já sabia que atuar eu não iria. Mas foi incrível também, foi como se eu tivesse ali. Ajudei na escolha da nova Tainá e fui a algumas filmagens”. conta ela, que mantém contato com Wiranu.

