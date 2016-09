Isabeli Fontana posa totalmente nua para revista

Isabelli Fontana exibiu seu corpão em um ensaio para revista Lui. Na imagem, a modelo aparece totalmente sem roupa e exibindo a boa forma. As informações são do O Fuxico.

O registro foi compartilhado por Isabelli em seu perfil no Instagram e arrancou inúmeros elogios de seus fãs e seguidores.

“Divina”, “Maravilhosa”, “Que linda” foram alguns elogios que a modelo recebeu.

As brasileiras Laís Ribeiro e Fernanda Liz também aparecem nas outras duas capas da revista.

(Com informações do O Fuxico)

