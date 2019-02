Isabella deixa programa com 63,81% dos votos do público

)

Esta foi a terceira indicação seguida de Elana que acaba eliminada no Paredão

Em mais uma noite de eliminação no Big Brother Brasil (BBB 19), a vítima da vez foi Isabella, que deixou o reality com 63,81% dos votos em paredão triplo com Alan, que recebeu 24,06%, e Tereza, que foi a menos votada, com 12,13%. Carolina chorou muito com a saída da amiga e Isabella, ao se despedir, pediu para a sister se manter calma.

Já Tereza comemorou e muito a sua permanência na casa. Ela não pensou duas vezes, se jogou com tudo na piscina e disse: “Obrigada, meu Brasil”. O problema é que ela esqueceu que estava com o monitor cardíaco no corpo. Resultado: infração gravíssima e menos 500 estalecas na conta!

Alan, por sua vez, preferiu não externar sua alegria por sobreviver a mais um Paredão. Ele chorou sozinho no jardim e, em outro momento, recebeu um abraço de Rodrigo. “Não é o momento de ficar felizão. Tem gente sofrendo. Principalmente a Carol”. E ele foi até Carolina para dizer: “Essa semana não vou desgrudar de ti”.

Esta foi a terceira indicação seguida de Elana que acaba eliminada no Paredão. Isso somado às indicações certeiras de Hana (Gustavo) e Carolina (Hana) e já tem gente falando até em Maldição do Líder. “A gente indica, mas o Brasil que decide”, justificou a líder. Já Paula está de olho nos brothers que ainda não foram para a berlinda Dan, Elana e Gabi.

Fonte:Redação Integrada, com informações da TV Globo

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...