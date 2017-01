Isabella Santoni mostra boa forma em banho de mar em dia de calor no Rio

Usando biquíni de lacinho, atriz curtiu dia de folga nesta terça-feira, 24, na praia da Joatinga, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

A atriz Isabella Santoni mostrou toda sua beleza na tarde de terça-feira, 24, na praia da Joatinga, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Para combater o calor do verão carioca, ela colocou seu biquíni de lacinho e foi mergulhar no mar cristalino.



Claro, a boa forma chamou a atenção dos banhistas e impressionou o paparazzo que dava expediente na praia. De folga das gravações da novela “A Lei do Amor”, a carioca de 21 anos costuma malhar todos os dias com personal trainer para deixar pernas torneadas, bumbum perfeito e barriga chapada.

Fonte: EGO.

