Isis Valverde divulga foto romântica com o eleito

A atriz Isis Valverde publicou em seu Instagram nesta quarta-feira (31) uma imagem e que aparece curtindo as férias em Bali. A foto mostra um local com uma foto romântica com o namorado, André Resende.

“Podemos viajar por todo o mundo em busca do que é belo, mas se já não o trouxermos conosco, nunca o encontraremos.” #olddream #endtrip #blessed #goinghometoday #thanksbali”, escreveu a atriz na legenda da imagem.

Os fãs elogiaram o registro: “Lacrou na legenda, você é destruidora”, “Que foto mais linda”, “Essa tem bom gosto para homens”, “O amor é tudo”.



DOL

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...