Isis Valverde se revolta com o preço dos combustíveis e ironiza na web

A atriz se posicionou sobre a greve dos caminhoneiros no Instagram.

Revoltada, a atriz Isis Valverde ironizou em seu Instagram sobre o quarto dia da greve dos caminhoneiros, e o risco de desabastecimento de combustível e de alimentos no país.

“Meu maior medo é começar a andar a pé e o governo aumentar o preço do chinelo”, escreveu no seu InstaStories.

Outros famosos também se manifestaram acerca do assunto, em sua maioria apoiando o movimento. O humorista Wellington Muniz, o Ceará, fez piada com a situação. Em vídeo gravado em um posto de combustível e publicado no Instagram, afirmou que o presente de dia dos namorados para sua mulher seria “um litro de gasolina”.

A empresária e socialite Val Marchiori, conhecida por sua participação no reality “Mulheres Ricas”, mas cujos negócios incluem uma transportadora, também manifestou apoio à greve.

