Isis Valverde sensualiza em foto em que usa conchas nos seios

A atriz Ísis Valverde esbanjou sensualidade ao publicar hoje (16) uma foto sua vestida de sereia em seu perfil na rede social instagram.

Ísis interpreta Ritinha na novela “A Força do Querer”, uma personagem adepta do sereismo. Ela publicou uma foto de parar o coração ao usar uma combinação de conchas para cobrir os seios, somado aos cabelos longos, esvoaçantes e um batom vermelho. Tirando as forças de qualquer um!



Ela também descontraiu com a colega de trabalho Juliana Paes, quem interpreta a Bibi Perigosa, a Baronesa do Pó, na mesma novela. “Bibi larga o tráfico e vai viver de sereia em Guaratiba com Ritinha e Ruyzinho”, diz a legenda descontraída da foto.

