Isis Valverde vai pagar vestido de suas madrinhas

O casamento de Isis Valverde e André Resende se aproxima, mas o casal prefere manter o mistério e não adianta detalhes do enlace. Grávida de seu primeiro filho, a atriz oficializa a união no dia 10 de junho em um espaço de eventos em Guaratiba, bairro afastado na zona oeste do Rio. O espaço, em meio à natureza, com jardim, flores e lago, é bastante procurado para casamentos ao ar livre.

Roberto Cohen é o responsável pela cerimônia e Renata Paraíso, sócia do espaço, fará a decoração. Na terça-feira (22), a atriz publicou no Instagram uma foto do príncipe Harry e Meghan Markle dizendo que buscou inspiração no casamento real. “Prepara o coração! Tão pertinho. Foi lindo”, escreveu.

Vanessa Giácomo e a empresária carioca Carol Sampaio serão madrinhas da noiva. Isis pediu que elas não se preocupem com os vestidos pois ela é quem vai providenciar o figurino.

Isis e André estão juntos desde 2016 e comemoram 2 anos de namoro em abril. Ela está grávida de quatro meses do seu primeiro filho. Em recente entrevista para Matheus Mazzafera, a atriz afirmou que pretende ser mãe mais de uma vez.

“Amo ver minhas amigas com um monte de criança, familiazinha, é fofo. Mas é uma coisa, depende de tempo, preciso primeiro dar um tempo, ter um buraco na agenda. Não adianta ter uma criança pra jogar pra babá. Quero criar, participar, ver meu filho crescer. Quero ter dois filhos, não consigo ter mais, acho muito”, declarou.

No fim de 2017, os dois terminaram o relacionamento. Porém, pouco tempo depois, reataram e foram curtir alguns dias no Havaí. No Carnaval deste ano, ela falou ao UOL sobre o término. “Tropeços às vezes são necessários. Relacionamento é isso, um ajuste daqui, um ajuste dali. A gente está muito bem, muito feliz”.

