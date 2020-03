Isolamento domiciliar pode aumentar o consumo de energia elétrica, veja dicas para economizar

A concessionária de energia Equatorial Pará divulgou dicas para redução do consumo de energia — Foto: Reprodução/TV Anhanguera

Hábitos simples podem evitar desperdícios e reduzir o consumo, de acordo com a Equatorial Pará, concessionária de energia.

A concessionária de energia Equatorial Pará divulgou dicas para redução do consumo de energia. Com as medidas de prevenção a pandemia do Covid-19, quem costumava passar o dia na rua agora passa o dia dentro de casa o que deve impactar no aumento da energia elétrica consumida.

A recomendação é evitar desperdício. Abrir as janelas de todos os cômodos da casa para aproveitar a luz natural e deixar circular o ar, além de evitar a utilização de aparelhos de refrigeração e lâmpadas, também é apontado por infectologistas como tática para prevenir o novo coronavírus, que se espalha com maior facilidade em ambientes fechados.

Outra dica importante é manter a limpeza dos filtros de ar em dia, já que a sujeira pode sobrecarregar o equipamento, aumentando o consumo de eletricidade. Veja abaixo outras ações eficazes para economizar:

Geladeira

Deve-se evitar abrir e fechar várias vezes e não guardar alimentos quentes em seu interior. É importante observar periodicamente a borracha de vedação que, quando ressecada, causa desperdício de energia.

Ar condicionadoNos casos de aparelhos que ficam ligados por longos períodos, é importante que contenham a tecnologia inverter. Este sistema oferece maior eficiência, com o ajuste do compressor conforme a necessidade. No caso dos aparelhos comuns, a recomendação é colocar a temperatura no 23° e programar para desligar, pelo menos 30 minutos, antes do horário de levantar.

Iluminação da casa

Evite ligar as lâmpadas durante o dia. Dê preferência as lâmpadas de LED que são mais econômicas.

Televisão

Desligue o aparelho quando ninguém estiver assistindo e evite dormir com a TV ligada, você pode programa-la para desligar automaticamente.

Ferro elétrico

Acumule grande quantidade para passar de uma vez só e utilizar o equipamento com a temperatura indicada para cada tipo de tecido.

Lavadora de roupa

Acumule uma grande quantidade de roupas para lavar de uma vez. Use a capacidade máxima da máquina.

Computadores e notebooks

Utilize o recurso de economia do monitor e desligue quando ninguém estiver usando. Evite o modo stand-by, pois também consome energia.

Carregamento de celulares

Não deixar os celulares carregando a noite toda e nem os carregadores conectados sem o aparelho.

Selo Procel de economia

A Equatorial ainda lembra que uma das principais recomendações é utilizar aparelhos eletrodomésticos que apresentam no selo PROCEL/INMETRO de economia de energia a indicação “A”, ou seja, com maior economia.

